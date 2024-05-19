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19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянка Шнайдер выиграла турнир WTA 125 в Париже

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA 125 в Париже (Франция).

Россиянка Шнайдер выиграла турнир WTA 125 в Париже | Источник: Reuters

В финальном матче 20-летняя россиянка, занимающая 62-е место в мировом рейтинге, одолела 22-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. Встреча длилась 2 часа 4 минуты и завершилась победой Шнайдер со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

За матч Шнайдер 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойта из 7.

За победу в турнире в Париже россиянка получит 125 рейтинговых очков и впервые в карьере войдет в топ-50 мировой классификации.

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