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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко показала всем нового парня? Похоже, Арина встречается с богатым бразильцем

Белорусская теннисистка всё яснее даёт понять, что состоит в отношениях с бизнесменом Георгисом Франгулисом.

Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом Георгосом Франгулисом — что известно об их романе | Источник: Без источника

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в течение последних нескольких недель пережила пару неприятных моментов. Белоруска потерпела болезненные поражения от находящейся на позицию выше Иги Свёнтек в финалах грунтовых «тысячников» в Мадриде и Риме.

Соболенко собирается взять реванш у Свёнтек на «Ролан Гаррос». Потенциальный финал между Ариной и Игой на турнире «Большого шлема» достаточно вероятен, хотя пока рассуждать об этом немного преждевременно.

После неудачи в финале Рима Соболенко решила развеяться на Формуле-1. Арина приехала на Гран-при Эмилии-Романьи и посетила боксы команды «Хаас». Там она встретилась с пилотами Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом.

Присутствие Соболенко на гонке в Италии — значимое событие, которое в соцсетях отметил официальный аккаунт Формулы-1. Там написали, что Арина является фанаткой «Хааса». А ещё разместили видео прогулки белоруски по боксам команды. В кадр при этом попал молодой человек, который стоял рядом с теннисисткой, обнимал её и держал за руку. Им оказался известный бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис.

Стоит отметить, что СМИ уже несколько недель приписывают отношения Соболенко и Франгулису, но сейчас Арина впервые сама опубликовала совместные фото с Георгиосом. Можно с уверенностью утверждать: теннисистка показала всем своего нового парня. Пусть прямо и не написала о том, что они встречаются, но эмодзи в виде сердечка под одной из публикаций о многом говорит.

Что известно о Георгиосе Франгулисе? Это 35-летний бизнесмен из Бразилии с греческими корнями. В 2016 году Франгулис основал компанию по производству здорового питания Oakberry и по сей день является её генеральным директором. Фирменный продукт бренда — чаши Асаи, представляющий собой смузи из фруктов, ягодного пюре и йогурта.

Франгулис открыл 400 магазинов Oakberry в Бразилии и ещё около 200 — по всему миру. Особой популярностью продукция пользуется в США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии. Недавно Франгулис инвестировал $ 67 млн с целью расширить присутствие на американском рынке, который, по его словам, в 20 раз крупнее бразильского. За счёт этого компания надеется получить прибыль в размере около $ 200 млн по итогам 2024 года. Oakberry стремительно развивается и планирует в дальнейшем расширять свою «экспансию» за границей. Точное состояние Франгулиса в СМИ не указывается, но очевидно, что он является очень богатым человеком.

Параллельно с бизнесом Франгулис занимается автоспортом. Конечно, он не является гонщиком мирового уровня, но ежегодно участвует в Кубке вызова «Порше» в Бразилии, периодически поднимается на подиум. Во время заездов часто рекламирует продукцию своего бренда.

Oakberry в начале этого года подписал двухлетний спонсорский контракт с Соболенко. Арина близко познакомилась с Франгулисом. Предположительно, они начали встречаться во время мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Жена бизнесмена Бех Арментано как раз тогда сообщила, что планирует подать документы на развод с Георгиосом.

Возможно, Соболенко и Франгулис объявили бы об отношениях раньше, но случилась трагедия с бывшим возлюбленным теннисистки Константином Кольцовым. Бывший хоккеист прилетел в Майами и погиб при загадочных обстоятельствах. Арина выразила соболезнования в связи с его смертью, но отметила, что на момент происшествия они уже не были вместе.

Постепенно Соболенко давала понять, что сблизилась с Франгулисом. Он был замечен на грунтовом турнире в Штутгарте, а затем сидел в ложе теннисистки рядом с её тренерами во время «тысячника» в Мадриде. Журналисты засняли, как Арина и Георгиос вместе прогуливаются на улице, держась за руки. Теннисистка и бизнесмен тогда это никак не комментировали.

Позже Франгулис поддерживал Соболенко на «тысячнике» в Риме. В конце турнира Арина в соцсетях опубликовала фото ужина со своей командой. На снимок также попал Франгулис, которого она тегнула.

Соболенко упомянула Франгулиса в своей речи после поражения от Свёнтек в финале Рима, поблагодарив бизнесмена за поддержку. Это явно не походило на то, что руководитель компании-спонсора просто так приехал на матч теннисистки.

А затем была поездка на Гран-при Эмилии-Романьи, после которой уже фактически отпали все сомнения в романтической связи Соболенко и Франгулиса. Арина младше Георгиоса на девять лет, но такая разница в возрасте не должна стать помехой для построения счастливых отношений.

Михаил Георгиев

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