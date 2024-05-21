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00:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец совершил фантастический рывок в рейтинге ATP

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев добился невероятного прогресса в рейтинге ATP в парном разряде, сообщает Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В обновленном рейтинге Жукаев поднялся на 181 позицию и теперь занимает 801-е место. Также у Казахстана в в обновленном рейтинге ATP в парном разряде улучшили свои показатели Александр Недовесов — 38-е место (+4), Александр Бублик — 148-е место (+137), Дмитрий Попко — 520-е место (+93) и Алексей Нестеров — 634-е место (+84).

В свою очередь, потеряли позиции следующие теннисисты: Андрей Голубев — 119-е место (-26), Григорий Ломакин — 324-е место (-10), Денис Евсеев — 683-е место (-12), Александр Шевченко — 708-е место (-10), Тимофей Скатов — 878-е место (-2), Ростислав Гальфингер — 1589-е место (-8), Тимур Мауленов — 1726-е место (-6), Ислам Орынбасар — 1954-е место (-7), Арсланбек Айткулов — 2011-е место (-10), Илияс Маратулы — 2316-е место (15), Виталий Зацепин — 2375-е место (-13) и Ерасыл Ердилда — 2421-е место (-9).

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