Казахстанец совершил фантастический рывок в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге Жукаев поднялся на 181 позицию и теперь занимает 801-е место. Также у Казахстана в в обновленном рейтинге ATP в парном разряде улучшили свои показатели Александр Недовесов — 38-е место (+4), Александр Бублик — 148-е место (+137), Дмитрий Попко — 520-е место (+93) и Алексей Нестеров — 634-е место (+84).