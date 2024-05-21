Фалей уступила в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

Сегодня в своем первом поединке на парижских кортах «Ролан Гаррос» 20-летняя минчанка, занимающая 175-е место в мировом рейтинге, в упорнейшей борьбе уступила румынке Мириам Булгару, у которой 204-я позиция, — 4:6, 7:5, 6:7 (3:10). В третьем сете Алена Фалей могла вырвать победу, но при счете 5:4 не реализовала матчбол. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. Следующей соперницей Булгару будет представительница США Кэти Волынец (109-й номер рейтинга WTA).



Вчера еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (104) успешно провела стартовый матч квалификации, победив представительницу Франции Дженни Лим — 6:4, 6:2, а завтра во втором раунде встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез (157). Белоруска Ирина Шиманович (203) проиграла чешке Линде Фрухвиртовой (146) — 4:6, 2:6. Чтобы выйти в основной этап второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» теннисисткам нужно выиграть три квалификационных поединка. Без квалификации в Париже сыграют две представительницы Беларуси — Арина Соболенко и Виктория Азаренко.



Поединки основного этапа начнутся 26 мая, а завершится турнир 9 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составит 53,5 млн евро, что является рекордом за всю историю. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,4 млн евро.