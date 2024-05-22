22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в швейцарской Женеве, призовой фонд которого составляет около 580 тысяч евро.

Источник: AP 2023

В матче второго круга турнира Джокович, посеянный под первым номером, обыграл представителя Германии Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.

В матче четвертьфинала турнира Джокович сыграет против победителя матча Денис Шаповалов (Канада) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6-й номер посева).

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