Теннисист из Казахстана сотворил камбэк и вошел в историю

В четвертьфинале он победил россиянина Павла Котова (№ 57) в трех сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Соперники провели на корте 3 часа и 11 минут. В ходе игры Бублик сделал 11 эйсов и допустил 8 двойных ошибок, в то время как Котов выполнил 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.