Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве

Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.