Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте «Ролан Гаррос»

В состязаниях женщин на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» выступят две представительницы Беларуси. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с россиянкой Эрикой Андреевой, которая занимает 101-е место в мировом рейтинге, а соперницей Виктории Азаренко (24-й номер рейтинга WTA) будет представительница Аргентины Надя Подорошка (59).



Матчи 123-го по счету French Open начнутся 26 мая, а завершатся 9 июня. Общий призовой фонд турнира составит 53,5 млн евро, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 2,4 млн евро.