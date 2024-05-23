Бадоса — о дружбе с Соболенко и Жабер: «Они не только великолепные спортсменки, но и хорошие люди»

«Я чувствую, что это очень важно. Между нами очень чистые взаимоотношения. В конце концов, мы будем соревноваться два часа, но потом мы знаем, как отделить одно от другого. Очень приятно иметь такую поддержку. Мы понимаем друга, потому что мы все теннисистки. Я рада, что у меня есть эти девчонки. Они хорошие люди, а не только великолепные спортсменки. Меня очень вдохновляет, что они рядом со мной», — приводит The Tennis Letter слова Бадосы.