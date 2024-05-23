Казахстан получил своего финалиста на турнире в Марокко
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал турнира серии WTA 250 в Марокко, передают Vesti.kz.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал турнира серии WTA 250 в Марокко, передают Vesti.kz.
В дуэте с китаянкой Сюй Ифань она одержала победу над японками Эри Ходзуми/Макото Ниномия в двух сетах — 6:4, 6:4.
Встреча длилась 1 час и 22 минуты. Обе стороны сделали по 1 эйсу при 4 двойных ошибках.
В финале, 24 мая, Данилина и Ифань встретятся с россиянками Яной Сизиковой и Ириной Хромачевой.