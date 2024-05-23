Казахстан получил своего финалиста на турнире в Марокко

В дуэте с китаянкой Сюй Ифань она одержала победу над японками Эри Ходзуми/Макото Ниномия в двух сетах — 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 22 минуты. Обе стороны сделали по 1 эйсу при 4 двойных ошибках.