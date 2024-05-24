Казахстан получил еще одного участника в элите Ролан Гаррос

В финале квалификации он обыграл итальянца Франческо Маэстрелли (№ 206) в трех сетах — 6:4, 6:7 (4), 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа и 43 минуты. В ходе игры казахстанец сделал 1 эйс и допустил 2 двойные ошибки, тогда как итальянец выполнил 11 подач навылет при 3 двойных ошибках.

Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня. От Казахстана в мужском турнире одиночного разряда также выступят Александр Бублик (№ 19) и Александр Шевченко (№ 61).