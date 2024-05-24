Соболенко: Свёнтек добилась впечатляющих успехов на «РГ», но я люблю сложные испытания

"Если в чём-то и можно быть уверенным, так это в том, что не надо всё сводить к победе над Игой. Я должна сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшей теннисисткой. Если мне это удастся, я уверена, что у меня будет возможность встретиться с ней здесь. Я знаю, что она добилась впечатляющих результатов на этом турнире, но я люблю сложные испытания. Это особенно мотивирует меня и придаёт сил в борьбе за такие высокие цели, как победа над Игой на этом турнире.