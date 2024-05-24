Соболенко: Свёнтек добилась впечатляющих успехов на «РГ», но я люблю сложные испытания
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».
"Если в чём-то и можно быть уверенным, так это в том, что не надо всё сводить к победе над Игой. Я должна сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшей теннисисткой. Если мне это удастся, я уверена, что у меня будет возможность встретиться с ней здесь. Я знаю, что она добилась впечатляющих результатов на этом турнире, но я люблю сложные испытания. Это особенно мотивирует меня и придаёт сил в борьбе за такие высокие цели, как победа над Игой на этом турнире.
Это замечательное противостояние, но мы не единственные такие, ведь Кори и Елена тоже борются за самые высокие места. Подобные соперничества помогают мне становиться лучше каждый день и дают дополнительную мотивацию. Надеюсь, мы и дальше будем встречаться друг с другом в финальных раундах крупных турниров", — приводит слова Соболенко портал Punto de Break.