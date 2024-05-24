Тарпищев назвал трех фаворитов «Ролан Гаррос»

Соревнования пройдут в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является первая ракетка мира Новак Джокович.

«Фаворитами являются Синнер, Алькарас и Джокович. Наши ребята могут хорошо выступить, если на первой неделе втянутся в турнир и не будут проводить долгих матчей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.