Свёнтек ответила, считает ли она их противостояние с Соболенко историческим

"Посмотрим, попадёт ли это в учебники истории, потому что, честно говоря, я не думаю, что я и Арина концентрируемся на этом. Мы больше сосредотачиваемся на наших собственных результатах.

Я думаю, это здорово, потому что она долгое время была второй ракеткой и уже доказала, что может играть в отличный теннис.

Конечно, когда мы играем друг против друга, я чувствую, что это вызов. Я думаю, что это также подталкивает меня становиться всё лучше и лучше, поэтому я думаю, что мы обе нуждаемся друг в друге, чтобы расти.

Но наверняка это соперничество интересно и болельщикам. Думаю, если это попадёт в учебники по истории, они поспособствуют этому«, — сказала Свёнтек на пресс-конференции “Ролан Гаррос”.

Напомним, Соболенко и Свёнтек встречались в финале разных теннисных турниров целых пять раз, при этом основное преимущество было за польской теннисисткой. Несмотря на то что в жизни спортсменки хорошо взаимодействуют, на корте между ними всегда жаркая борьба.