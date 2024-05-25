16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Надаль заявил о возможном завершении карьеры

Многократный чемпион турниров «Большого Шлема» испанец Рафаэль Надаль заявил о возможном завершении карьеры через месяц. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Источник: Reuters

«Дайте мне немного времени, и, возможно, через месяц я скажу, что прекращаю. Есть большая вероятность, что впереди мой последний “Ролан Гаррос”», — заявил Надаль. При этом он отметил, что сейчас чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Французский турнир «Большого Шлема» «Ролан Гаррос» стартует в Париже 26 июня. В первом круге Надаль сыграет против немца Александра Зверева. За карьеру испанец выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз — больше, чем любой другой теннисист в истории.

В апреле стало известно, что Надаль посетил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице в Барселоне. Корнеева является воспитанницей академии Надаля.

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