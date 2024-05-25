Надаль заявил о возможном завершении карьеры

«Дайте мне немного времени, и, возможно, через месяц я скажу, что прекращаю. Есть большая вероятность, что впереди мой последний “Ролан Гаррос”», — заявил Надаль. При этом он отметил, что сейчас чувствует себя лучше, чем месяц назад.