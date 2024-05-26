Рыбакина выбрала между Швентек и Соболенко
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о самой сложной сопернице, с которой ей доводилось встречаться, передают Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о самой сложной сопернице, с которой ей доводилось встречаться, передают Vesti.kz.
— Кто для вас более сложный соперник: Ига Швентек или Арина Соболенко?
— Ну, я бы сказала, что Арина. Мы играем много сложных матчей, и она очень агрессивна. Она обладает мощью. А с Игой мне кажется, что я больше доминирую в игре за счет своей силы. С Ариной все сложнее, — сказала Елена.
Напомним, что Рыбакина свой первый матч на Ролан Гаррос-2024 проведет против бельгийки Грет Миннен (№ 86). Соперницы выйдут на корт 27 мая.
В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши.