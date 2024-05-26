09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучшая теннисистка России опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Источник: AP 2023

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: первой идет полька Ига Швёнтек, вторую позицию занимает белоруска Арина Соболенко, третьей осталась американка Кори Гауфф.

Касаткина остается первой ракеткой России. Камилла Рахимова и Эрика Андреева вернулись в первую сотню.

Рейтинг WTA, версия от 26 мая:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11695 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550;

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4143;

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945;

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748;

10 (12) Даниэль Коллинз (США) — 3472…

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258…

17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2580;

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2480…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2116…

25 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916…

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623…

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1407…

41 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1317…

47 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1236…

55 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1096…

70 (69). Элина Аванесян (Россия) — 956;

87 (105) Камилла Рахимова (Россия) — 804;

100 (101) Эрика Андреева (Россия) — 749.

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