Лучшая теннисистка России опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: первой идет полька Ига Швёнтек, вторую позицию занимает белоруска Арина Соболенко, третьей осталась американка Кори Гауфф.
Касаткина остается первой ракеткой России. Камилла Рахимова и Эрика Андреева вернулись в первую сотню.
Рейтинг WTA, версия от 26 мая:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11695 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550;
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4143;
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945;
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748;
10 (12) Даниэль Коллинз (США) — 3472…
13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258…
17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2580;
18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2480…
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2116…
25 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916…
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623…
38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1407…
41 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1317…
47 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1236…
55 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1096…
70 (69). Элина Аванесян (Россия) — 956;
87 (105) Камилла Рахимова (Россия) — 804;
100 (101) Эрика Андреева (Россия) — 749.