Рыбакина сделала камбэк и выиграла первый матч на Ролан Гаррос

В матче первого круга второго в сезоне турнира «Большого шлема» Рыбакина встречалась с 85-й ракеткой мира бельгийкой Грет Миннен. В первом сете казахстанка уступала 0:2, но сумела переломить ход игры и выиграть шесть розыгрышей подряд (6:2).

Во второй партии Рыбакина отдала сопернице три гейма и довела матч до победы (6:2).

Таким образом, счет в очном противостоянии стал 3−0 в пользу казахстанки.

Для Рыбакиной это был первый матч после турнира в Мадриде (Испания), где она дошла до полуфинала. Затем казахстанка должна была защищать титул в Риме (Италия), но снялась с турнира из-за болезни.

Следующей соперницей Рыбакиной на Ролан Гаррос будет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).