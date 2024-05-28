Определилась следующая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос

Источник: ktf.kz

На стадии 1/64 финала Ролан Гаррос спортсменка встретилась на корте с немкой Анжеликой Кербер, являющейся 232-ым номером WTA. В итоге теннисистка из Нидерландов одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Игра продлилась один час и 27 минут.

Отметим, что Кербер является трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема и также бывшей первой ракеткой мира. В свою очередь, Рус выигрывала турнир серии «Большого шлема» среди юниоров.