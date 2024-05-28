Эрика Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на «Ролан Гаррос»

— Мне кажется, на этом турнире в каждом круге без разницы, с кем играешь. Каждый матч — тяжело. Думаю, с одной стороны, это даже хорошо, потому что для обоих первый матч всегда самый нервный. Для меня было выгоднее играть с ней в первом круге, чем в каком-либо ещё.