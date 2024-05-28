Соболенко: Сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что хорошая игра приносит ей наибольшее удовольствие.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что хорошая игра приносит ей наибольшее удовольствие.
Корреспондент: Провести хорошо время и с отличным настроем выйти на матч? Или выиграть матч и пойти развлекаться?
Соболенко: Ух, ты начал с каверзных вопросов. Я думаю, сначала повеселиться, а потом показать отличный теннис. Или наоборот. Я не знаю. Но сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку. Так что, я думаю, нужно сначала показать свой лучший теннис и потом получать от этого удовольствие.
Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2024 Соболенко разгромила 100-ю ракетку мира, 19-летнюю российскую теннисистку Эрику Андрееву.