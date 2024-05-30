Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой: Тяжело играть против лучшей подруги в туре

«Паулу часто смотрю, честно. Это не шутка! Она — моя любимица, настоящий боец, у неё всегда отличные матчи. Всегда тяжело играть против друга, твоего лучшего друга в туре. Но мы знаем, как к этому подходить, как разделять корт и жизнь. С ней всегда отличные битвы, мне всегда нравится играть против неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.