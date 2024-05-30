30 мая, источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Источник: Пресс-служба Austrlian Open

В матче второго круга лидер мирового рейтинга Джокович обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 30-й номер посева).

Во время загрузки произошла ошибка.

Другой результат дня:

  • Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — 4:6, 6:4, 3:6, 2:6.

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