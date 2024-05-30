Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго круга лидер мирового рейтинга Джокович обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.
В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 30-й номер посева).
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