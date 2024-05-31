Лучшие теннисисты Казахстана выиграли матч на Ролан Гаррос
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выиграли первый матч парного разряда на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выиграли первый матч парного разряда на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Вместе они обыграли сербский дуэт Миомир Кецманович/Душан Лайович в трех сетах — 6:4, 1:6, 6:3. Встреча длилась 1 час и 38 минут.
Следующую игру казахстанская пара проведет 2 июня против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.
Напомним, ранее казахстанцы не смогли преодолеть второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Бублик проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу, а Шевченко уступил французу Корентену Муте.