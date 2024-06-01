17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Соболенко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче третьего круга второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко (2-й номер посева) переиграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

За выход в ¼ финала «Ролан Гаррос» Соболенко поспорит с победительницей американского противостояния Мэдисон Киз (14) — Эмма Наварро (22).

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