Соболенко пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Соболенко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Соболенко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего круга второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко (2-й номер посева) переиграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
За выход в ¼ финала «Ролан Гаррос» Соболенко поспорит с победительницей американского противостояния Мэдисон Киз (14) — Эмма Наварро (22).