Андреева поделилась ожиданиями от матча с Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

«Естественно, внесём какие-то изменения в тактику перед игрой с Ариной. Но я просто пойду и сыграю матч. Посмотрим, что случится. Посмотрим, смогу ли я воплотить план», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.