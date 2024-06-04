Джокович выиграл на «РГ» второй марафон подряд — за 4,5 часа! Он падал и жаловался на корт

Легендарный Новак Джокович был близок к тому, чтобы отдать звание первой ракетки мира. В ⅛ финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло он уступал со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 2:4. В случае поражения Новака Янник Синнер по окончании Открытого чемпионата Франции стал бы первой ракеткой мира. Но придётся немного подождать.

Выходя на поединок с 23-м сеяным Франсиско Серундоло из Аргентины, Джокович понимал: чтобы остаться первой ракеткой мира, надо выходить в финал «Ролан Гаррос» и надеяться при этом, что там не будет Синнера. В первом сете всё шло по плану Новака и в соответствии с ожиданиями его болельщиков. Сербский теннисист, уйдя с двойного брейк-пойнта в третьем гейме, сделал затем два брейка подряд и повёл 5:1. Подавая на сет, Джокович упустил три сетбола, потом отыграл два брейк-пойнта и с четвёртой попытки взял партию.

Во второй партии начались неприятности. Джокович при счёте 2:1 в пользу соперника (но без брейка) из-за проблем с правым коленом взял медицинский перерыв. Новаку пришлось лечь на корт, чтобы физиотерапевт проделал все необходимые процедуры.

Впоследствии Джокович сказал, что проблему с коленом спровоцировало состояние корта. По словам серба, необходимо чаще приводить покрытие в порядок. «Я повредил колено, и всё, о чём я прошу, — почаще приводить корт в порядок. Потому что я просто продолжаю скользить», — говорил он. Но супервайзер не согласился с Новаком и заявил, что надо быть последовательными в том, что делают на всех кортах. Тот в ответ назвал это нелепостью.

Как бы то ни было, вторую партию Джокович проиграл. Он ни разу не был близок к тому, чтобы взять подачу Серундоло, а сам отыграл целых семь брейк-пойнтов! Но в 12-м гейме не выдержал и дал аргентинцу принять на сет — 7:5.

В третьей партии у Новака также не было брейк-пойнтов. У Франсиско их было два, и одного реализованного хватило для победы в сете. Поведя 3:0 с брейком, аргентинец уже не подпускал оппонента и забрал партию со счётом 6:3. К этому моменту по ключевой статистике по итогам трёх сетов Джокович уже серьёзно уступал Серундоло: по виннерсам — 29 против 41, по невынужденным ошибкам — 29 против 22. На переходе Новак снова взял медицинский тайм-аут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четвёртый сет мог стать последним. Пятый гейм Джокович проиграл с 30:0 на подаче. Но в восьмом гейме серб вернул брейк — неожиданно по такой игре, если учесть, что предыдущий брейк-пойнт у него был аж в первом сете. В 11-м гейме Новак отыграл брейк-пойнт — скрытый матчбол, иными словами, — а в 12-м использовал четвёртый сетбол на приёме — 7:5, и матч перетёк в пятый сет.

В решающей партии соперники дошли до 3:3, сделав по одному брейку. При этом Джокович в одном из эпизодов поскользнулся и упал на корт, после чего высказал всё, что думает: «Отличная работа, парни. Вы всё знаете лучше нас. Вообще не скользко. Вообще не опасно».

В седьмом гейме Новак подал под ноль, затем вытащил гейм с 40:0 на подаче соперника (!), а в девятом подал на матч — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 за 4 часа 37 минут.

Теперь Джокович — абсолютный рекордсмен по количеству выигранных матчей в одиночных сетках ТБШ:

Новак Джокович — 370 побед

Роджер Федерер — 369

Серена Уильямс — 367

Рафаэль Надаль — 314

Мартина Навратилова — 306

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7). Новак проводит 428-ю неделю во главе списка, а у его ближайшего преследователя Роджера Федерера, закончившего карьеру почти два года назад, «всего» 310 недель в ранге лидера мужского тенниса. По этому показателю великий серб ещё очень и очень долго будет лучшим в истории.