«С Сашей всегда весело». Рыбакина — о тренировках с Бубликом

— Хотели бы сыграть в паре с Бубликом на Олимпиаде? Расскажите о нём, какой он?

— С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.