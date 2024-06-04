12:38 (мск), источник: Sport24

Соболенко: Очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о выходе в седьмой подряд четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Источник: Reuters

Ранее Соболенко победила американку Эмму Наварро (6:2, 6:3) в ⅛ финала «Ролан Гаррос».

«Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на “Больших шлемах”. Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел.

“Большие шлемы” — это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе — иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Читайте также от «Sport24»
Лучшая гимнастка России показала пляжные фотографии, поздравляя подписчиков с первым днем лета
«При ее виде Папа Римский изъяснился б матом». Александра Албу показала убойную фигуру в купальнике
«Классная киска». Русская спортсменка устроила жаркую фотосессию
Российская теннисистка с украинской фамилией: «Такое ощущение, что я сейчас нужна на Мальдивах. Или хотя б в Дубае»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь