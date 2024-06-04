«Соболенко надо бояться Мирру — той терять нечего». Андреева идёт за полуфиналом «РГ»

Самая молодая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» с 2005 года против двукратной чемпионки ТБШ. Вывеска впечатляющая, а матч один из самых ожидаемых на этой стадии. Всё потому, что 17-летняя россиянка андердог, и за неё будут болеть трибуны Парижа. Арине вновь нужно справляться с давлением.

На официальном уровне вторая в мире Соболенко и 38-я Андреева встречались дважды — оба матча в Мадриде остались за белоруской: в четвёртом круге в 2023-м (6:3, 6:1) и в ¼ финала в этом сезоне — 6:1, 6:4. Россиянка взяла лишь девять геймов, но главное для себя — отдала инициативу, не рвала темп, была медленнее и менее агрессивной. Но и так впечатлила конкурентку.

«Потрясающая теннисистка. Когда мне было 16, я сходила с ума и била в цели вне корта, а не на корте. А она на очень высоком уровне. Я играла с ней в Мадриде. Она отличная теннисистка, борется за каждое очко. Очень скоро точно станет топом. Я очень впечатлена её игрой и тем, что она делает для женского тенниса. Это здорово».

Тогда играла совсем девочка без опыта на чуть ли не первом турнире WTA против одного из лидеров тура. В этом сезоне расклад сил немного другой: больше уверенности и игровой практики, поддержка — и Кончита Мартинес в боксе. Мирра за это время обыгрывала Викторию Азаренко, Онс Жабер, Людмилу Самсонову, дважды Барбору Крейчикову и Анастасию Павлюченкову. И настроена вполне оптимистично.

«Я точно знаю, что от неё ожидать. Знаю, что она поменяла свою игру, что теперь тоже укорачивает. Не всегда только бьёт, добавляет новое. Но, конечно, и она тоже знает, как я играю. Хочу выиграть ещё больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть ещё один матч здесь. Я не воспринимаю это как-то, что должно было случиться. Всегда очень рада каждой победе: первый круг, четвёртый, четвертьфинал. Не могу сказать, что не ожидала этого, ради этого и тренируюсь, работаю — чтобы выигрывать такие матчи, проходить дальше. С другой стороны, может, и не ожидала. Но это случилось, так что — почему бы и нет», — делилась Мирра на пресс-конференции.

Единственная россиянка на стадии ¼ финала переживает, но давления испытывает немного. «Давления немного. Я видела, как играли ребята. Когда Элина взяла первый сет, подумала: “Ого, это круто”. Однако, видимо, Паолини опытом её задавила. Да, я осталась последняя, это давление, ничего оно всегда есть», — сказала Андреева.

На пути к ¼ финала Мирра прошла Эмину Бектас, Викторию Азаренко, Питон Стирнс, которая перед «РГ» взяла титул, и Варвару Грачёву — всего отдала сет за турнир. Путь Соболенко куда проще: прошла Эрику Андрееву, Моюку Учижиму, Паулу Бадосу и Эмму Наваро, отдав 18 геймов.

«Я очень довольна уровнем, на котором я играла сегодня, и этой победой. Мирра — очень сильный игрок, несмотря на то что она очень молода. Меня здесь всё вполне устраивает, и надеюсь, что буду продолжать идти к победе на турнире», — сказала Соболенко после матча.

«Шансы на победу всегда есть, но Соболенко сейчас на ходу, вторая в мире. Соболенко ещё играет помощнее. В силу того, что Мирра растущая молодая спортсменка, естественно, преимущество будет у Соболенко. Но если Мирра сумеет завязать игру, там у Соболенко могут вмешаться нервы. Если завяжется борьба, то Соболенко чисто играть не будет и пойдёт брак. В данном случае Соболенко больше надо Мирру бояться, потому что терять Мирре нечего и она будет играть смело», — предположил президент ФТР Шамиль Тарпищев.