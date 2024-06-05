Соперница Рыбакиной прокомментировала сенсацию на Ролан Гаррос

Соперницы сыграли в четвертьфинале, в котором итальянка одержала победу со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

"Это непередаваемое чувство. Невероятно тяжелый матч. Я была слишком эмоциональна в середине встречи. Потом сказала себе, что все в порядке, напомнила самой себе, что она сильная чемпионка. В матчах такого уровня бывают разные ситуации.

Спасибо, что пришли (обращаясь к зрителям — Прим. Ред). Я впервые играю на этом прекрасном корте. Испытываю приятные чувства. Я счастлива, что одержала победу в своем первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире", — сказала Паолини в интервью на корте.

Ранее на Ролан Гаррос казахстанка выбила бельгийку Грет Миннен (№ 85), нидерландку Аранчу Рус (№ 50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№ 27) и украинку Элину Свитолину (№ 19).