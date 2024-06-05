Соболенко не вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня в последнем четвертьфинальном поединке вторая ракетка мира уступила россиянке Мирре Андреевой, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. В матче за выход в финал соперницей Андреевой будет итальянская теннисистка Ясмин Паолини (15-й номер мирового рейтинга), которая выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (4) — 6:2, 4:6, 6:4.



Ранее первая ракетка планеты полька Ига Свентек разгромила чешскую теннисистку Маркету Вондрушову (6) — 6:0, 6:2, и в поединке за выход в финал встретится с американкой Кори Гауфф (3), которая одолела тунисскую теннисистку Унс Джабир (9) — 4:6, 6:2, 6:3.



В мужском турнире итальянец Янник Синнер (2) победил в четвертьфинале болгарина Григора Димитрова (10) и теперь сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (3). Еще одним полуфиналистом стал норвежец Каспер Рууд (7), соперник которого определится после встречи представителя Германии Александра Зверева (4) и австралийца Алекса де Минаура (11).