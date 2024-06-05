Рыбакина прокомментировала сенсационный вылет с Ролан Гаррос

— Что произошло сегодня? Потому что Паолини играла хорошо. Много ударов справа, которые вы пропустили. Есть ли какая-то причина? Просто неудачный день? Как вы это объясните?

— Ну, да, это определенно не самый удачный день. Она играла действительно хорошо. Она начала намного лучше. Она хорошо двигалась. Я начала немного медленно, а она была агрессивна с первого мяча. Тогда я просто пыталась найти свою игру, которая заключалась в том, что я всегда отступала и пытался бороться до конца, но в конце концов, да, как ты и сказал, это был не самый лучший день, — цитирует Рыбакину The Tennis Letter.