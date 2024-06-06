«Мирра заранее предвидит развитие событий». Теннисный мир в восторге от юной россиянки

Победой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переписала не одно достижение:

рекордные 14−4 в первых 18 матчах «Большого шлема» — это 77,7% побед;

самая молодая теннисистка, дошедшая до второй недели на трёх разных ТБШ в XXI веке;

самая молодая полуфиналистка турнира «Большого шлема» за 27 лет.

«Это безумие. Какой талант», — как ёмко написал аккаунт The Tennis Latter в соцсети Х (ранее Twitter).

«Королева-подросток!» — поддержали коллеги в BNP Paribas Open.

Вместо ожидаемого полуфинала Елена Рыбакина — Арина Соболенко мы увидим Ясмин Паолини — Мирра Андреева. 17-летняя россиянка показала зрелость: не раскисла после проигранного тай-брейка и стартового брейк-пойнта. Она стабильно держала мяч на задней и раскидывала Соболенко с середины корта, добавляя разнообразия за счет дропшотов — Арина доставала лишь единицы.

Наверняка такой план на игру и был, но юная россиянка отказывается в этом сознаваться: «Если честно, я вообще не помню план на игру. Играю как хочу», — призналась она после матча.

«Чистая» голова позволила Андреевой не замечать болей Соболенко, которые, как и игра белоруски, становились то ярче, то тускнели — и тогда Арина заходила в корт и прибивала соперницу острыми кроссами. А после она снова корчилась от боли, звала физио и просила таблетки.

«Было видно, что Арину Соболенко сегодня что-то очень сильно беспокоит и ей очень тяжело на корте. Но это нисколько не умаляет успеха Мирры Андреевой, которая сдержала натиск в начале игры и справилась с давлением, когда стало понятно, что победа близка», — сказал Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Действительно, победа Андреевой над Соболенко является сенсацией. Конечно, мы всё время от Мирры ждём сюрпризов, и она нас не оставляет без них. Потому что идёт вперёд и выигрывает у достаточно сложных и опасных теннисистов, который по классу превосходят её, но она находит варианты. Выход в ¼ “Ролан Гаррос” был событием для Андреевой, а сейчас меня восхитило то, что она продемонстрировала против Соболенко. У Мирры очень тонкая и грамотная игра. Она заранее предвидит развитие событий и очень хорошо использует это качество. Она талантлива, работоспособна и самое главное — у неё очень хорошая основа», — сказала Анна Дмитриева.

«Победа Мирры Андреевой над Соболенко — просто фантастика. Но прямо скажу, что Соболенко с точки зрения тактического понимания игры не отличается особой оригинальностью. У неё довольно простая игра, если она возьмёт силой удара, то побеждает. Она колотит очень здорово. А Андреева играет по месту, стабильно и умно, понимая, как надо сыграть. Это сенсация! Мы приобретаем прекрасного игрока. Мирра и была способной, но сейчас это воплощается в реальность. Победа над второй ракеткой мира — сильное событие для юной Андреевой», — сказал Виктор Янчук.

Мирра Андреева — о следующей встрече с Ясмин Паолини на «Ролан Гаррос»:

«Я играла с ней в Мадриде. Это было действительно тяжело — как морально, так и в плане игры. Она играет очень быстро и очень хорошо двигается. Она идёт на это. Не имеет значения, какая ситуация или счёт. Это будет немного похоже на сегодняшний день. Постараюсь играть на том же уровне и с такой же хладнокровием. Посмотрим, что произойдёт», — сказала Андреева после матча.

Теперь Мирра как минимум дебютирует в топ-25 WTA и вылетает четвёртой россиянкой на Олимпиаду в Париж.