Чесноков считает теннисистку Андрееву фаворитом полуфинала Roland Garros

«Я думаю, матч будет интересным. Паолини 28 лет, она уже опытный игрок, но стала раскрываться только в этом году. Мирра никого не боится на этом турнире, она играет очень хорошо, свободно, мало ошибается, думаю, она вполне может затянуть Паолини в свои сети, предложить ей какие-то хитрые варианты розыгрышей. Мне кажется, у Мирры будет преимущество, для меня она фаворит», — сказал Чесноков.