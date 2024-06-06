Чесноков считает теннисистку Андрееву фаворитом полуфинала Roland Garros
Матч между россиянкой и итальянкой Жасмин Паолини пройдет 6 июня.
Матч между россиянкой и итальянкой Жасмин Паолини пройдет 6 июня.
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева будет фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против итальянки Жасмин Паолини. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
«Я думаю, матч будет интересным. Паолини 28 лет, она уже опытный игрок, но стала раскрываться только в этом году. Мирра никого не боится на этом турнире, она играет очень хорошо, свободно, мало ошибается, думаю, она вполне может затянуть Паолини в свои сети, предложить ей какие-то хитрые варианты розыгрышей. Мне кажется, у Мирры будет преимущество, для меня она фаворит», — сказал Чесноков.
Матч между Андреевой и Паолини пройдет 6 июня. Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек.