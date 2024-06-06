Мирра Андреева: Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку

— Вы не просто вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», вы в топ-25 рейтинга, а значит сможете сыграть любой турнир, будете сеяной на «Уимблдоне» и так далее. Уже успели оценить, что теперь и в этом смысле новая жизнь?

— Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней в Мадриде. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже начала ее уговаривать: давай купим, давай купим, я буду помогать, все делать, ты не представляешь, как это помогает [в жизни теннисиста].

Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Я хочу кокер-спаниеля, но она слишком большая. Надо будет тоже учитывать, с собакой все-таки сложно путешествовать. Так что цель у меня такая.

А все эти маленькие детали: топ-25, сеяная на «Уимблдоне» — пока об этом не думала. Хотя в принципе да, неплохо получилось. Дополнительный повод принять, что турнир удался, — приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.