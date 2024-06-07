Такого доминирования у женщин Париж не видел 17 лет! Свёнтек в шаге от великого достижения

Ролан Гаррос — 2024, финал, Свёнтек против Паолини, рекорды Иги, что она может совершить, сравнение с Надалем | Источник: Чемпионат.com

8 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В титульном поединке сразятся первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек и занимавшая до начала второго в сезоне турнира «Большого шлема» 15-е место в рейтинге WTA итальянка Ясмин Паолини.

28-летняя уроженка Кастельнуово-ди-Гарфаньяны провела невероятные две недели в Париже, совершила большую сенсацию в четвертьфинале с Еленой Рыбакиной, а затем благодаря победе в полуфинале с Миррой Андреевой впервые в карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема».

Однако в предстоящем финале шансов на положительный итог у Паолини фактически нет. Если Ясмин сумеет одержать победу, то в этом случае она станет автором одной из главных сенсаций за всю историю мирового тенниса. Уж слишком монструозна на кортах Парижа 23-летняя Свёнтек.

В своём полуфинале Ига не оставила никаких шансов американской теннисистке Кори Гауфф — 6:2, 6:4. В предстоящий понедельник 20-летняя Гауфф займёт второе место в мировом рейтинге, но соответствующей борьбы на корте не получилось. Между первой и будущей второй ракеткой мира разница в классе просто огромная. По крайней мере, когда речь идёт о матчах на грунтовом покрытии. На харде Гауфф наверняка смогла бы оказать куда более достойное сопротивление, но в Париже пока что без вариантов.

Текущая победная серия Иги на «Ролан Гаррос» насчитывает уже 20 матчей. Благодаря победе в полуфинале Свёнтек поднялась на четвёртое место в Открытой эре в рейтинге теннисисток по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос», сумев сравняться со Штеффи Граф. Впереди только Крис Эверт (1974−1981, 29 побед), Моника Селеш (1990−1996, 25 побед) и Жюстин Энен (2005−2010, 24 победы).

Как раз достижение великой бельгийки в эту субботу и будет пытаться повторить Ига. Уроженка Варшавы уже стала лишь третьей теннисисткой (если брать отсчёт с 2000 года, то есть с начала XXI века), которой удалось добиться подобного достижения, после Энен (2005−2007) и россиянки Марии Шараповой (2012−2014). При этом Мария на указанном временном интервале смогла завоевать два титула (2012, 2014), тогда как в 2013-м в финале она проиграла Серене Уильямс.

В свою очередь, Энен с 2005 по 2007 год не проиграла в Париже ни одного матча, завоевав три титула кряду. Аналогичный триумф в столице Франции завтра будет пытаться повторить Свёнтек, в активе которой два последних титула «Ролан Гаррос». В позапрошлом году в решающем матче Ига в двух сетах разгромила всю ту же Гауфф, тогда как год назад титул польке дался куда с большими энергозатратами. Чешка Каролина Мухова навязала Иге отчаянное сопротивление, но в концовке третьего сета класс Свёнтек всё-таки сказался.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что польская теннисистка может повторить и ещё одно крутое достижение Энен. В начале этого века бельгийка выиграла четыре титула в Париже за пять лет. Перед своей трёхлетней доминацией (2005−2007) Жюстин смогла победить ещё и в 2003 году, после чего в 2004-м она выбыла из борьбы на стадии второго круга. Свёнтек же выиграла первый титул во Франции в 2020-м, а годом спустя уступила гречанке Марии Саккари на стадии четвертьфинала. Собственно, то поражение по сей день и остаётся последней неудачей Иги во Франции. С тех пор она выиграла 20 матчей подряд, а завтра может и почти наверняка завоюет третий титул подряд и четвёртый — за последние пять лет.

23-летняя Свёнтек стала лишь третьей теннисисткой в истории с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году, которой как минимум три раза подряд удавалось выходить в финал Открытого чемпионата Франции в качестве первой ракетки мира после Мартины Навратиловой (1984−1987) и Штеффи Граф (1988−1990). Но теннисные журналисты уже вовсю сравнивают Игу не с Навратиловой, Граф или даже с Энен, а берут куда более высокий ориентир, вспоминая о доминации 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде Рафаэля Надаля.

«Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути. Безусловно, мне очень приятно. Я никогда не думала, что кто-то будет сравнивать меня с Рафой, потому что для меня он превосходит всех, он абсолютная легенда. Как я уже сказала, посмотрим через пару лет, но я горжусь тем, что стабильно здесь играю и что меня упоминают вместе с Рафой. Это круто», — говорит Свёнтек о подобном сравнении.

До повторения достижений Надаля польской спортсменке ещё далеко, но в случае завтрашнего успеха в финале с Паолини она выйдет на пятое место в истории французского мэйджора по титулам в женском одиночном разряде, сравнявшись с Хелен Уиллз-Муди и вышеупомянутой Энен. Рекорд принадлежит Крис Эверт (семь титулов), второе место делят Сюзанн Ленглен и Граф (по шесть), а четвёрку лучших пока ещё замыкает Маргарет Корт (пять). И кажется, что в очень скором будущем эта очерёдность окажется нарушена Свёнтек.