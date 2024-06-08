Зверев — впервые в финале «Ролан Гаррос». Он не пустил Медведева на 4-е место в рейтинге

В пятницу, 7 июня, на «Ролан Гаррос» состоялись полуфинальные матчи. Из верхней половины сетки в четвёрку лучших вышли норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный под седьмым номером, и немец русского происхождения Александр Зверев (4). Путь Зверева к этому полуфиналу выдался гораздо тяжелее, чем у Рууда. Немецкому теннисисту уже в первом круге достался 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, выступавший по защищённому рейтингу. Немец в трёх сетах обыграл 14-кратного победителя «Ролан Гаррос».

В третьем и в четвёртом раундах Александр в пяти партиях обыгрывал Таллона Грикспора и Хольгера Руне соответственно, оба раза оформляя волевую победу. В четвертьфинале Зверев в трёх сетах прошёл Алекса де Минора, который после турнира вернётся на девятое место в рейтинге ATP — это его личный рекорд.

Рууд же лишь раз столкнулся с по-настоящему серьёзным соперником. В ⅛ финала норвежец в четырёх сетах победил Тейлора Фритца (12). А четвертьфинал Каспер пропустил, поскольку 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович снялся из-за травмы.

Рууд шёл на третий подряд финал на Открытом чемпионате Франции. В 2022 и 2023 годах он останавливался в шаге от трофея, уступив Надалю и Джоковичу соответственно. Кроме того, на счету Каспера выход в финал US Open — 2022. «Он отличный игрок. Два финала подряд, третий полуфинал подряд — это говорит само за себя. Он, безусловно, один из лучших игроков на этом покрытии. Думаю, мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

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Александр в отличие от соперника лишь раз побывал в финале ТБШ в прежние годы, а именно на US Open — 2020. Тогда он проиграл Доминику Тиму. В то же время этот полуфинал «Ролан Гаррос» стал для него четвёртым подряд. Особенно драматичным был полуфинал двухлетней давности с Рафаэлем Надалем, когда Зверев получил страшную травму ноги и долгое время не играл из-за этого.

В личных встречах у Зверева с Руудом было равенство: 2−2. Однако единственный матч на грунте выиграл норвежец. В четвертьфиналах «Мастерсов» в Цинциннати-2021 и в Париже-2021 верх взял Александр, а на «Мастерсе» в Майами в 2022 году и в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее оказался Каспер.

Первый сет Рууд выиграл уверенно и довольно быстро — 6:2 за 36 минут. Трудности у норвежца были разве что в первом гейме, когда он отыграл брейк-пойнт. Зверев же дважды проваливал свою подачу: второй гейм он отдал под ноль, а восьмой, то есть последний, — взяв лишь одно очко. В остальных же геймах у соперников не было брейк-пойнтов. Каспер лучше выглядел в обменах на задней линии (девять виннерсов против шести у оппонента), вынуждая Александра допускать неточности. Именно что вынуждая, поскольку вынужденных ошибок у Зверева было не так и много, восемь (у Рууда — шесть).

Во второй партии Зверев исправился; самое главное — подтянул процент попадания первой подачи (с 44% в первом сете до 63%), что позволило ему спокойнее действовать в розыгрышах. В первых двух своих геймах немец не проиграл ни одного очка, а в последних двух отдал лишь три розыгрыша, так что Рууд и думать не мог о брейк-пойнтах. На своей подаче норвежец регулярно дарил сопернику брейк-пойнты, и тот дважды этим пользовался. Поведя 4:1 с двумя брейками, Александр спокойно закончил сет — 6:2 за 40 минут. Он заработал 15 виннерсов и сделал всего четыре невынужденные ошибки.

В третьем сете Зверев не стал притормаживать — даже наоборот, прибавил. Он трижды брал свои геймы под ноль, продолжая собирать эйсы (восемь подач навылет за партию — и это на грунте!), а Рууду уже в третьем гейме пришлось спасать брейк-пойнт. В пятом гейме норвежец проиграл подачу, забрав лишь один розыгрыш, и после этого немцу уже ничто не мешало победить в партии (за одним исключением, о котором ниже).

Стоит отметить, что после третьего гейма у Каспера возникли проблемы со здоровьем. Он вызвал врача и пожаловался на боли в животе. Доктор дал ему таблетки — на переходе всё было проделано быстро, так что медицинского перерыва не понадобилось.

В 10-м гейме Зверев при 5:4 подавал на сет. Александр не только дважды подал навылет, но и допустил две двойные ошибки, в результате чего у Рууда неожиданно образовался брейк-пойнт. Но он им не воспользовался пробив в сетку. После этого немец дожал соперника — 6:4 за 44 минуты.

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Четвёртый сет начался так, как и второй, — с брейка от Зверева. После этого немец под ноль подтвердил брейк — 2:0. А большего ему и не требовалось, потому что подача по-прежнему работала исправно. Более того, в седьмом гейме Александр ещё раз забрал подачу Рууда — тот проиграл гейм с 30:0. И счёт стал 5:2. Подавая на матч, Зверев реализовал первый же матчбол и одержал волевую победу, закончив игру — как бы вы думали — 19-м по счёту эйсом. 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Александра — так закончилась эта встреча, продолжавшаяся 2 часа 38 минут.

Так Зверев во второй раз в карьере вышел в финал ТБШ и впервые — на «Ролан Гаррос». Александр стал вторым немцем в Открытой эре, добравшимся до решающего противостояния в столице Франции, — после Михаэля Штиха, который в 1996 году проиграл Евгению Кафельникову.

Кроме того, победа Зверева означает, что Даниил Медведев лишился возможности подняться с пятого на четвёртое место в рейтинге ATP. Если бы в финал вышел Рууд, Даниил как раз стал бы четвёртым в классификации по итогам «Ролан Гаррос», а так на этом месте расположится Александр. А это очень важно в свете скорого посева на Уимблдон — четвёртый номер значительно выгоднее пятого в этом смысле.

В финале соперником Зверева станет Карлос Алькарас, который в своём полуфинале в пяти сетах сломил сопротивление Янника Синнера — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.