Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос

«Финал получился случайным. Можно было предвидеть, что не будет никакой борьбы и что интересная игра нас не ждет. Потому что разница в классе между Швентек и Паолини очень высока. Безусловно, были теннисистки, которые могли составить конкуренцию Иге в финале. Было несколько курьезных случаев. Во-первых, это то, что Рыбакина проиграла Паолини. Я не знаю, что было с Рыбакиной. Она вообще не попадала в корт в том матче. Мирра Андреева сыграла великолепно против Арины Соболенко. Вокруг Мирры начался такой шум, и все считали, что она стопроцентная финалистка. Но она потеряла всю игру. Видимо, это было нервное состояние, которое не дает ей возможности раскрыться», — сказала Дмитриева «СЭ».