В федерации тенниса рассказали, поедет ли Путинцева на Олимпиаду

«В связи с успешным участием Юлии Путинцевой в индивидуальных турнирах, у нас есть дополнительная лицензия. Юлия поехала лидером сборной в Японии, отыграла очень хорошо Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид на грунте, где сыграла в четвертьфинале с Леной. Она тоже попадет на Олимпиаду. Официально мы пока не можем говорить, но мы ведем подсчет по очкам, и понимаем, что Юля туда едет. Официально будет объявлено после Ролан Гарроса», — приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.