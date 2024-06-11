Великолепные четверки: кто из лидеров нашего тенниса сыграет в Париже-2024

По итогам обновленного рейтинга ATP и WTA у России будет максимальное представительство в теннисе на Олимпийских играх-2024. В Париже должны сыграть все лидеры нашего тенниса: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Правда, есть нюансы. Подробнее — в материале «Известий».

Пойдут навстречу?

Да, россияне смогут участвовать в олимпийских соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, однако в Международной федерации тенниса (ITF) ранее дали понять, что не собираются специально ограничивать выступления как в мужской и женской одиночках, так и в парах и в миксте. На прошлой Олимпиаде в Токио в 2021 году россияне, кстати, выиграли сразу три медали — чемпионами стали Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова в миксте, а серебро завоевали Елена Веснина и Аслан Карацев в миксте и Карен Хачанов в одиночке у мужчин, уступивший в финале Александру Звереву из Германии. Тогда, правда, Олимпиада проходила на харде, а сейчас состоится на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Итоговые рейтинги ATP и WTA, определяющие игроков, попадающих на Игры напрямую, стали понятны 10 июня по окончании «Ролан Гаррос». Чтобы гарантировать себе путевку в одиночках, теннисистам надо входить на эту дату в число 56 лучших. Еще одна немаловажная деталь — от страны в одиночных разрядах не могут выступать больше четырех человек. А значит, пятые и шестые ракетки России смогут рассчитывать только на отказы кого-то из теннисистов-соотечественников, опережающих их в рейтинге.

— Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвертую путевку, — рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

К этому списку можно добавить Веру Звонареву, которая гарантировала себе место в топ-10 парного рейтинга, а значит, тоже должна автоматически отбираться в олимпийский женский парный турнир. Однако этому могут помешать нюансы, связанные с дополнительными требованиям МОК и международной федерации ITF.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Одно из самых неприятных для нас условий — необходимость выступления за сборную в Кубке Дэвиса или в Кубке Билли Джин Кинг в текущем олимпийском цикле. Как известно, россияне отстранены от этих соревнований с 2022 года и, например, Мирра не смогла бы сыграть за национальную команду при всем желании, ведь два года назад ей было всего 15 лет. Из наших девушек условиям МОК по выступлениям за сборную соответствуют Касаткина, Самсонова и Александрова. В случае недопуска Мирры в Париж может поехать пятая ракетка России Анна Калинская, но ее последний матч в Кубке Билли Джин Кинг датирован 8 февраля 2020 года. И в этой ситуации появляется шанс у шестой ракетки страны олимпийской чемпионки в миксте Анастасии Павлюченковой.

Со Звонаревой всё тоже непросто, ведь она не играла за сборную с 2011 года (или с 2012-го, если считать Олимпиаду в Лондоне). Вера отобралась на ОИ-2020 в паре, но снялась в последний момент из-за травмы. Всей этой головной боли, конечно бы, не было, если бы наша национальная команда получила возможность провести хотя бы один официальный матч. Но пойдет ли в этой ситуации ITF нам навстречу и закроет ли глаза на формальности — большой вопрос. У мужчин, кстати, тоже есть вопрос по поводу Романа Сафиуллина — он выступал за сборною в Кубке ATP, но не в Кубке Дэвиса. Его мог бы заменить Павел Котов, но у него те же самые кубковые проблемы. В общем, у мужчин количество российских квот может уменьшиться до трех.

Политический фильтр

Тут весь вопрос в доброй воле международной федерации, которая ранее неоднократно способствовали сохранению россиян в туре. В частности, она одна из немногих в 2022 году не запрещала выступлений наших игроков (правда, флаг у них все-таки отобрала) и допустила выступление наших представителей на ОИ в парном разряде, хотя могла объявить эту дисциплину командной. И в целом у ITF есть свобода маневра в виде wild card. На них, например, могут претендовать Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина — как олимпийские чемпионки.

Но дальше вступает в дело МОК. Международный комитет, комментируя возможность участия Мирры Андреевой в Олимпиаде-2024, заявил, что решение по этому вопросу будет принято после рассмотрения списков нейтральных атлетов.

— Списки индивидуальных нейтральных атлетов (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, а затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта. В результате, как только этот процесс будет завершен, мы сообщим о спортсменах, прошедших квалификацию для участия в Играх 2024 года в Париже, — заявили в организации.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае с Миррой есть история, которая тянется с прошлого года, когда сначала британские таблоиды, а потом украинская теннисистка Даяна Ястремская обвиняли Андрееву в поддержке властей России в соцсетях (лайке под поздравлением президента РФ с днем рождения, которое опубликовал певец Григорий Лепс). Непонятно, сочтет ли комиссия по допуску это весомым аргументом. Но в том, что Украина будет требовать от МОК отстранения Мирры, сомневаться не приходится. Разумеется, при условии, что наша юная звезда преодолеет первоначальный фильтр ITF.

Кроме того, проблемы с допуском точно возникнут у Карена Хачанова из-за репоста-поздравления с 9 Мая, на котором присутствует георгиевская лента. Этот символ запрещен к использованию во время Олимпиады-2024, однако в остальное время данное правило можно оспорить. Всё опять же зависит от решения комиссии по допуску. И главное, что непонятно, можно ли заменить спортсмена, кандидатура которого отклонена МОК по политическим причинам? Внятного ответа ведомство Томаса Баха до сих пор не сформулировало.

Никаких проблем с заявками не ожидается у пятерки наших теннисистов — Медведева, Рублева, Касаткиной, Самсоновой и Александровой. Все они давно живут и тренируются за границей (из-за чего были названы главой ОКР Станиславом Поздняковым командой иноагентов) и публично выражали желание сыграть в Париже. Если не возникнет проблем со здоровьем, то эти игроки смогут выступить на Олимпиаде с высокой вероятностью. Для Самсоновой и Касаткиной это будут дебютные Игры. Дарья, напомним, отказалась выступать в Токио-2020 из-за плохой формы. На прошлой Олимпиаде в нашей заявке были восемь теннисистов.

— В теннисе мы так относимся к Олимпийским играм — по крайней мере до того, как туда попадаем, — что они не настолько важны, как Большой шлем, — рассказал «Известиям» первая ракетка России Даниил Медведев. — И многие считают, что если они по тем или иным причинам не смогут на них победить или занять призовые места, то лучше вообще не играть, а выбирать в это время турниры АТР. Поэтому, когда я приехал в Токио, у меня не было никаких особых чувств. Ехал просто еще на один турнир хорошо сыграть, постараться. Но когда я там оказался, то действительно почувствовал особенный олимпийский дух. Атмосферу, где собираются люди из разных видов спорта, в том числе известные. Кого-то я видел только по телевизору в матчах НБА, кого-то тоже по телевизору на предыдущей Олимпиаде в соревнованиях по гимнастике, и т. д. Вся эта атмосфера произвела на меня такое сильное впечатление, что захотелось там сыграть не просто хорошо, а очень хорошо. К сожалению, не получилось — плюс Карреньо Буста [в четвертьфинале] выдал сумасшедший матч. И я очень расстроился — так, как не расстраиваюсь на обычных турнирах. Поэтому, если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно.

Соревнования по теннису на Играх 2024 года пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».