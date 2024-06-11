В теннисе появился новый Надаль. На что способен брат грунтового короля? | Источник: Соцсети

Грунтовый король, 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в ближайшее время собирается завершить свою великолепную карьеру, но шансы на то, что звездная фамилия не исчезнет с радаров на теннисных турнирах, еще остаются. Все дело в том, что профессиональным теннисистом стал Жоан Надаль Вивес — двоюродный брат Рафы, сын его знаменитого тренера и дяди Тони. 20-летний Жоан на днях дебютировал в квалификации турнира ATP, пусть пока и без особого успеха.

До Рафы и Алькараса пока очень далеко

Понятно, что Надаль — легенда тенниса, но в свои 38 лет из-за проблем со здоровьем он уже не способен на равных сражаться с молодыми звездами. В рейтинге ATP Рафа сейчас занимает 264-е место, пусть еще надеется блеснуть перед уходом на теннисную пенсию, возможно даже на Олимпиаде в Париже. Однако в рейтинге есть и другой Надаль, пусть Жоан с одним рейтинговым очком на данный момент идет 1912-м в теннисной иерархии. В то же время надо быть объективным — для 20 лет успехи сына дяди Тони более чем скромные. Их не сравнить не только с достижениями самого Надаля (в этом возрасте уже был двукратным чемпионом «Ролан Гаррос») или Карлоса Алькараса, но и с результатами куда менее звездных ровесников, штурмующих сейчас топ-100 или в крайнем случае топ-200.

Примечательно, что Жоан дебютировал во взрослом туре в 2021 году практически одновременно со своим родным братом Тони Надалем Вивесом, который старше его на год. Но Тони Надаль-младший ни разу не прошел квалификацию даже на маленьких соревнованиях и не выходит на корт на профессиональных турнирах с марта 2022-го. В то время как Жоан все же сумел добиться большего, периодически выступая в основных сетках. Недавно, в апреле 2024-го, он, кстати, встречался с известным словаком Мартином Клижаном, правда, взял у него всего один гейм.

Однако сдаваться он не собирается, к тому же, обладая родственными связями в теннисном мире, Жоан активизировался и смог получить wild card на турнирах ATP в Штутгарте и Мальорке. Дебют в ATP-туре получился скромным, но не полностью провальным — двоюродный брат Рафы взял в Штутгарте четыре гейма у входящего в топ-200 немца Рудольфа Меллекера (2:6, 2:6). Возможно, на Мальорке он сможет выступить успешнее, хотя, будем объективны, шансов на попадание в топ-100 у него немного. Разве что Жоан внезапно не начнет прогрессировать. Но если ничего не изменится, у него будет два варианта — завершить карьеру или попробовать сосредоточиться в парном теннисе, где он в данный момент тоже входит только в топ-2000.

Есть и позитивные примеры

Причем позитивные примеры для Надаля-младшего среди родственников теннисных звезд есть. Самый яркий — Джейми Маррей. Младший брат экс-первой ракетки мира в одиночке Энди Маррея не смог проявить себя в одиночном разряде, не поднявшись в рейтинге выше 834-го места. Но не бросил теннис, а обрел себя в других разрядах, превратившись в большого мастера и выиграв в общей сложности четыре турнира «Большого шлема» в паре и миксте и став первой ракеткой мира в паре. Кстати, и сейчас в 38 лет Джейми входит в топ-25 парного рейтинга.

Похоже, по этому же пути идет Петрос Циципас — младший брат Стефаноса Циципаса. Несмотря на wild card, Петрос к 21 году так и не смог подняться в одиночном разряде выше 727-го места, после чего принял решение переключиться на пары. На многих турнирах он по wild card играл в дуэте со старшим братом, они часто проигрывали уже в первых кругах. Но Петрос не сдавался, прибавлял и в последнее время добился серьезного прогресса в результатах. В этом году с другим партнером он выиграл «челленджер» в Бахрейне, а вместе со Стефаносом дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Став первой ракеткой Греции и 72-й ракеткой мира в паре. Судя по всему, в ближайшее время Петрос вполне способен превратиться в элитного парного игрока.

Впрочем, есть и другие примеры, которые нельзя назвать особо удачными. Речь, в частности, о младших братьях Джоковича. Джордже и Марко, несмотря на wild card, не смогли проявить себя как в одиночке, так и в паре. Не смог блеснуть и Филипп Давыденко — племянник третьей ракетки мира россиянина Николая Давыденко. С другой стороны, перед глазами феноменальные достижения сестер Серены и Винус Уильямс, великолепные результаты россиян Марата Сафина и его младшей сестры Динары, которые оба становились первыми ракетками мира. Так что семейственность в теннисе — это не всегда плохо. Возможно, и Жоан Надаль еще опровергнет скептиков и сможет найти свою теннисную нишу.