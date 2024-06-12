Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Штутгарте

В матче второго круга бублик встречался с Хамадом Меджеровичем из Сербии (№ 131). Игра завершилась в пользу казахстанца по итогам двух сетов — 6:1, 7:6 (4).

Матч продлился один час и 19 минут. Бублик совершил 17 эйсов, пять двойных ошибок и восемь невынужденных ошибок.