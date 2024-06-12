19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Штутгарте

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 17) с победы стартовал на турнире серии ATP 250 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

В матче второго круга бублик встречался с Хамадом Меджеровичем из Сербии (№ 131). Игра завершилась в пользу казахстанца по итогам двух сетов — 6:1, 7:6 (4).

Матч продлился один час и 19 минут. Бублик совершил 17 эйсов, пять двойных ошибок и восемь невынужденных ошибок.

Отметим, что в третьем круге казахстанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (№ 30), который по ходу этого турнира уже победил Джованни Мпетчи Перрикара (Франция) и немца Доминика Кепфера.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь