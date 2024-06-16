16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович не сумела выйти в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (98-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом $922,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в матче второго квалификационного раунда белоруска уступила в двух сетах китаянке Синьюй Ван (40) — 4:6, 1:6. В первом круге квалификации Саснович победила сербскую теннисистку Александру Крунич — 6:4, 6:1.

Таким образом, в основной сетке турнира в немецкой столице выступят только две представительницы Беларуси. Завтра Виктория Азаренко (19) встретится с гречанкой Марией Саккари (9), а третья ракетка планеты Арина Соболенко начнет состязания со второго круга, где ее соперницей будет победительница матча 1/16 финала между украинкой Мартой Костюк (17) и россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

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