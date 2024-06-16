Саснович не сумела выйти в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня в матче второго квалификационного раунда белоруска уступила в двух сетах китаянке Синьюй Ван (40) — 4:6, 1:6. В первом круге квалификации Саснович победила сербскую теннисистку Александру Крунич — 6:4, 6:1.



Таким образом, в основной сетке турнира в немецкой столице выступят только две представительницы Беларуси. Завтра Виктория Азаренко (19) встретится с гречанкой Марией Саккари (9), а третья ракетка планеты Арина Соболенко начнет состязания со второго круга, где ее соперницей будет победительница матча 1/16 финала между украинкой Мартой Костюк (17) и россиянкой Дарьей Касаткиной (14).