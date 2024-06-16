Болельщики вычислили, что Хуберт Хуркач и Маркета Вондроушова встречаются
Болельщики вычислили, что восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и чемпионка Уимблдона, шестая ракетка мира Маркета Вондроушова встречаются.
Болельщики вычислили, что восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и чемпионка Уимблдона, шестая ракетка мира Маркета Вондроушова встречаются.
В чешских СМИ появилась информация, что последние дни теннисисты провели вместе в Праге. Также сегодня, 16 июня, Вондроушова выложила интригующую фотографию с мужчиной, который по росту и телосложению похож на Хуркача.
Напомним, последним турниром, где играли Хуркач и Вондроушова, был Открытый чемпионат Франции — 2024.
В рамках ¼ финала Вондроушова играла с будущей победительницей соревнований Игой Свёнтек. Тогда чешская спортсменка разгромно уступила со счётом 0:6, 2:6.
Хуркач вылетел в ⅛ финала «Ролан Гаррос», проиграв 10-й ракетке мира болгарскому теннисисту Григору Димитрову в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).