Болельщики вычислили, что Хуберт Хуркач и Маркета Вондроушова встречаются | Источник: Чемпионат.com

В чешских СМИ появилась информация, что последние дни теннисисты провели вместе в Праге. Также сегодня, 16 июня, Вондроушова выложила интригующую фотографию с мужчиной, который по росту и телосложению похож на Хуркача.

Напомним, последним турниром, где играли Хуркач и Вондроушова, был Открытый чемпионат Франции — 2024.

В рамках ¼ финала Вондроушова играла с будущей победительницей соревнований Игой Свёнтек. Тогда чешская спортсменка разгромно уступила со счётом 0:6, 2:6.