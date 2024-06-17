Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

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Об этом сообщает журналист Марио Боккарди в своих соцсетях.

Пропуск Олимпиады двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объяснила перегруженным календарём и сложной сменой покрытий.

Экс первая ракетка мира Соболенко играла на Олимпиаде в Токио в 2021 году, где проиграла уже во втором круге.