Камбэком обернулся матч второй ракетки Казахстана на турнире в Англии

Первый сет остался за Крейчиковой и Шнайдер — 6:3. Второй вернул в игру Путинцеву и Потапову — 6:1. В третьем казахстанка со своей партнершей одолели соперниц — 10:7. Игра продолжалась один час и 14 минут.