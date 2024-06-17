Камбэком обернулся матч второй ракетки Казахстана на турнире в Англии
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№ 41) сыграла ⅛ финала в парах на турнире Rothesay Classic в Бирмингеме (Англия), сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№ 41) сыграла ⅛ финала в парах на турнире Rothesay Classic в Бирмингеме (Англия), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка в дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой встречалась с чешско-российской парой Барбора Крейчикова/Диана Шнайдер.
Первый сет остался за Крейчиковой и Шнайдер — 6:3. Второй вернул в игру Путинцеву и Потапову — 6:1. В третьем казахстанка со своей партнершей одолели соперниц — 10:7. Игра продолжалась один час и 14 минут.
В ¼ финала Путинцева и Потапова сыграют с победительницами противостояния Харриет Дарт/Майя Люмсден (обе Великобритания) — Мария Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).