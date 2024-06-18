13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Тартакова: Рублёв скоро расскажет, почему пропустит Олимпиаду в Париже

Софья Тартакова, менеджер шестой ракетки мира Андрея Рублёва, сообщила, что российский теннисист скоро расскажет болельщикам, почему принял решение пропустить Олимпийские игры в Париже (Франция).

Тартакова: Рублёв скоро расскажет, почему пропустит Олимпиаду в Париже | Источник: Чемпионат.com

«Мы связались с Андреем. Дорогие девушки-фанатки Рублева, фан-паблики, с Андрюшей все хорошо, состояние у него отличное, никаких операций, тьфу-тьфу, не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась.

В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему он решил не сыграть на Олимпийских играх, но немножко раскрываю эту завесу тайны: сезон сложный, после Олимпиады маячит “Мастерс” в Канаде, который тоже хочется сыграть. Андрей — уже олимпийский чемпион с Настей Павлюченковой, то есть вот эту галочку он поставил», — сказала Тартакова в видео, опубликованном в телеграм-канале «БОЛЬШЕ!».

В 2021 году на Олимпиаде в Токио Рублёв завоевал золотую медаль в смешанном парном разряде с Анастасией Павлюченковой.

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