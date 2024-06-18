Тартакова: Рублёв скоро расскажет, почему пропустит Олимпиаду в Париже

«Мы связались с Андреем. Дорогие девушки-фанатки Рублева, фан-паблики, с Андрюшей все хорошо, состояние у него отличное, никаких операций, тьфу-тьфу, не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась.



В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему он решил не сыграть на Олимпийских играх, но немножко раскрываю эту завесу тайны: сезон сложный, после Олимпиады маячит “Мастерс” в Канаде, который тоже хочется сыграть. Андрей — уже олимпийский чемпион с Настей Павлюченковой, то есть вот эту галочку он поставил», — сказала Тартакова в видео, опубликованном в телеграм-канале «БОЛЬШЕ!».