Рублев проиграл два матча за два дня. Тяжелый сезон для Андрея
Второй номер российского рейтинга потерял почти 300 очков перед Уимблдоном.
Второй номер российского рейтинга потерял почти 300 очков перед Уимблдоном.
Андрей Рублев покидает Галле в плохом настроении. Андрей проиграл второй матч подряд не самому топовому сопернику и в ближайший понедельник, 24 июня, потеряет 290 очков в рейтинге. Напомним, что в прошлом году на травяных кортах Германии 26-летний москвич дошел до финала, где в упорной борьбе уступил Александру Бублику. Сейчас вылет в первом круге от 53-й ракетки мира Маркоса Гирона.
Гирон играл с Рублевым пять недель назад. На «мастерсе» в Риме Маркос выиграл первый сет, а в решающей партии вышел подавать на матч (5:4). Однако Андрей смог сделать обратный брейк и забрать оставшиеся геймы третьего сета. После матча россиянин признался, что он заслужил поражение, выплеснув много эмоций, но успех в 10-м гейме позволила ему поверить в себя. Правда, тот трехсетовый триллер отнял у Рублева так много сил, что через два дня он проиграл представителю Франции Александру Мюллеру.
В Италии Андрей играл с Гироном после болезни. Сейчас он также был не в лучшем состоянии. Довольно ранний вылет с «Ролан Гаррос» (в третьем круге в трех партиях уступил Маттео Арнальди) и решение пропустить Олимпиаду-2024. Мать Андрея Марина Марьенко говорила о проблемах со здоровьем, но менеджер игрока Софья Тартакова опровергла эту информацию («никаких операций не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась»). Дело скорее в мотивации (у игрока уже есть золото Игр в миксте) и тяжелом календаре.
Хотя в том же Галле Андрей заявился еще и в парном разряде со своим близким другом Александром Зверевым. Однако их дебютный матч в дуэте не удался. Парни уступили Яннику Ханфману и Доминику Кепферу. На следующий день Рублев вышел на матч с Гироном первым запуском и выглядел очень неубедительно в первой партии. Американец быстро оформил брейк и практически не дал шансов россиянину на своей подаче (за весь сет у Рублева был только один брейк-пойнт, у Маркоса — три).
Вторая партия и вовсе началась с провала. Гирон под ноль взял подачу Рублева, а следом закрепил преимущество (2:0). В третьем гейме Андрей пожаловался на обувь, которая плохо скользит на травяном покрытии. Видимо, новый бренд, с которым игрок начал сотрудничать с «Ролан Гаррос» — 2024, пока не так привычен Рублеву. При счете 1:3 Андрей немного помедитировал, но после этого чуть второй раз не отдал подачу соперника. Маркос имел два брейк-пойнта (вытащил один невероятный мяч, поймав оппонента на противоходе), но вовремя у россиянина пошла первая подача.
Этот момент придал энергии Рубло. Он сделал обратный брейк — также под ноль (3:3). Однако развить успех не удалось, хотя американец и предоставил для этого мини-возможность. В 11-м гейме он начал с 0:30, но затем выиграл четыре мяча подряд. Так дело дошло до тай-брейка. Увы, но на нем с позиции силы действовал именно Маркос. Одна невынужденная ошибка Рублева выбила российского теннисиста из колеи, и спустя несколько минут Гирон имел четыре матчбола. Впрочем, американец никогда не был большим специалистом на травяном покрытии, а в решающий момент с игроком элиты занервничал. Андрей смог отыграть три матчбола и вышел подавать, но в довольной легкой ситуации пробил в аут. После этого Рублев кинул ракетку в корт и смачно выругался. Впрочем, он нашел в себе силы поздравить соперника со значимой победой.
Россиянин не защитил 290 очков за прошлогодний финал, но при любом раскладе останется шестым по итогам недели. В целом этот год получается скомканным для Андрея. Да, есть титулы на «мастерсе» в Мадриде и турнире ATP-250 в Гонконге, но с другой стороны — четыре поражения подряд в период с марта по апрель, неприятный инцидент в Дубае, где после конфликта с линейным судьей Рублева дисквалифицировали и сняли рейтинговые очки, два поражения сейчас… Возможно, это как-то связано с психологией.
«Мне надо найти баланс эмоций, — 2,5 месяца назад рассуждал в интервью “СЭ” вторая ракетка России. — Я человек эмоциональный, и когда эмоций слишком много, то они могут разрушить меня на корте. А когда слишком мало и я чрезмерно спокоен, то не могу завестись. Все время ищу эту эмоциональную энергию, потому что это позволяет моей игре становиться лучше. Даже в большей степени, чем физическое состояние или тактика».
Также Андрей отмечал, что уровень игроков в туре заметно выровнялся.
«Теннис сейчас очень сильно улучшился и подравнялся. Все играют на сумасшедшей скорости, все бьют с бешеной силой — что справа, что слева. Намного больше стало игроков, которые подают по 220 километров в час. Когда с такими играешь — каждому можно проиграть и у каждого выиграть. От этого увеличивается конкуренция. Раньше были явно топовые игроки и большая разница между ними и всеми остальными. А сейчас возьмем, например, пример Саши Бублика. Не помню, на каком месте в рейтинге он сейчас стоит, входит ли в двадцатку, но помню, что в конце прошлого года он стоял то ли тридцатым, то ли даже сороковым. А уровень у него такой, что он на каком-нибудь харде в зале или на траве может спокойно обыграть любого топ-игрока. И таких игроков полно — которые стоят где-то сороковыми-пятидесятыми, но могут выдать один матч, либо турнир, либо месяц, когда могут обыгрывать любого. Раньше представить себе такое было нельзя. Поэтому мне трудно сказать, к чему такое увеличение конкуренции приведет».
Будем надеяться, что ранний вылет в Галле позволит Андрею лучше подготовиться к Уимблдону, где ему надо защищать четвертьфинал.
Тимур Ганеев