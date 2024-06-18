19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Берлине

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) узнала соперницу по второму кругу серии WTA-500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Противостоять Рыбакиной будет российская теннисистка Вероника Кудерметова (№ 35), которая в мачте первого круга одолела соотечественницу Людмилу Самсонову (№ 15).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 16 минут.

Напомним, накануне Рыбакина отпраздновала 25-летие. Ее с днем рождения поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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